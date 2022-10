DIRETTA Serie A, Lecce-Fiorentina: segui la partita LIVE

La diretta testuale di Lecce-Fiorentina, sfida del lunedì che chiuderà la decima giornata del campionato di Serie A.

Impegno di campionato importante per la formazione di Vincenzo Italiano, che ospite in Puglia è alla ricerca dei 3 punti per rilanciarsi del tutto in campionato.

La formazione toscana dovrà fare a meno di Amrabat per squalifica e si è in attesa di capire chi tra Mandragora e Duncan ne prenderà il posto. In attacco invece Jovic farà coppia con Kouame e Gonzalez, sebbene dovrebbe esserci spazio anche per Cabral e Saponara nel secondo tempo. Il Lecce, invece, non può contare su Hjulmand per il rosso rimediato contro il Lecce mentre in difesa dovrebbe esserci ancora Umtiti.

Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni