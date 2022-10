Roma, vittoria sofferta a Marassi: decide Pellegrini

La Roma ha strappato i tre punti al “Marassi” imponendosi con il minimo scarto sulla Sampdoria di Dejan Stankovic

La Roma supera la Sampdoria al “Marassi”. I giallorossi di José Mourinho hanno conquistato la terza vittoria consecutiva. I tre punti conquistati contro la squadra di Stankovic hanno permesso alla formazione capitolina di scavalcare i cugini della Lazio e l’Udinese al quarto posto in classifica.

Successo con il minimo scarto per i giallorossi che hanno portato a casa il match senza correre troppi rischi ma non creando neppure tantissimo. Le occasioni migliori le ha comunque costruite la Roma, che soprattutto con il passare dei minuti ha avuto gli spazi per tentare di raddoppiare.

Sampdoria-Roma: Mourinho risale ancora, un calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini stende i blucerchiati di Stankovic

La partita della Roma è cominciata nel miglior modo possibile. I giallorossi hanno rotto l’equilibrio dopo 9 minuti. A firmare la rete del successo è stato Lorenzo Pellegrini. Il capitano di Mourinho ha battuto dagli undici metri Audero con una conclusione sotto l’incrocio dei pali. La pena è stata concessa dopo un controllo del Var successivo ad un fallo di mano di Ferrari nell’area della Sampdoria.

Nella seconda frazione, la Roma ha avuto alcune circostanze favorevoli per chiudere il match. Né Belotti (57’), né Zaniolo (subentrato e pericoloso al 72’ e al 77’) sono riusciti ad incrementare il vantaggio davanti al portiere doriano. La Sampdoria non ha però mai dato la sensazione di poter pungere dalle parti di Rui Patricio.

In classifica, la Roma è salita a 22 punti, una lunghezza alle spalle del Milan (23) e poco più distante da Atalanta (24) e Napoli (26). Rimane critica invece la situazione dei blucerchiati. La Sampdoria, infatti, continua a chiudere la classifica con appena 3 punti.

Questa la classifica completa di Serie A in attesa del confronto tra Lecce e Fiorentina: Napoli 26; Atalanta 24; Milan 23; Roma 22; Lazio, Udinese 21; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli, Torino 11; Salernitana, Monza 10; Fiorentina, Spezia 9; Lecce, Bologna 7; Hellas Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 3.