Calciomercato Inter, un big saluta a gennaio? Tifosi preoccupati

Tifosi nerazzurri preoccupati. La situazione di un big della rosa dell’Inter potrebbe cambiare: la cessione non è impossibile.

L’Inter sembra aver ritrovato risultati a gioco. Dopo un periodo nero, con i nerazzurri sconfitti in diverse gare, Simone Inzaghi sembra aver ritrovato la quadra. Adesso il cammino in campionato è ripreso e la qualificazione agli ottavi di Champions alla portata.

Sullo sfondo però ci sono sempre le notizie riguardanti la società. Non è un mistero che Zhang sia alla ricerca di acquirenti. Le notizie riportate dal Financial Times lasciano spazi a pochi dubbi e sono perfettamente in linea con le voci circolate in questi mesi.

I tifosi sono da un lato ansiosi di capire come si evolverà la cosa, ma dall’altro aleggia una legittima preoccupazione di come questa situazione possa impattare il campo, ma anche il mercato. Già nell’ultima sessione le difficoltà economiche avevano condizionato le scelte di Marotta, adesso a gennaio le cose potrebbero ripetersi con alcuni giocatori, come Dumfries, che potrebbero essere sacrificati.

Inter: Dumfries incedibile sulla carta, in concreto…

Stando a quanto riporta Sky Sport Dumfries ufficialmente è un calciatore incedibile. La situazione economica del club potrebbe però rimettere tutto in discussione, costringendo la dirigenza nerazzurra ad acconsentire al sacrificio del calciatore.

Arrivato dal PSV lo scorso anno, l’olandese anche in questa stagione si è imposto come uno dei punti fermi di Simone Inzaghi. Naturale quindi che la sua situazione sulla carta sia quella di punto fermo. Ma, come detto, a dettare legge in casa Inter potrebbero essere altre logiche.