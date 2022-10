Inter al settimo cielo, manna in arrivo per Marotta e Zhang: il motivo

Arriva un’ottima notizia per l’Inter. Zhang e Marotta, assieme a tutti i tifosi dell’Inter e a Simone Inzaghi, possono esultare.

Dopo un momento di appannamento, con la squadra che era uscita dalle prime posizioni, scivolando addirittura a metà classifica, l’Inter sembra aver ritrovato compattezza e risultati.

La gara d’andata contro il Barcellona è stata un vero e proprio spartiacque per i nerazzurri che dalla gara d’andata di Champions League a San Siro hanno cambiato marcia tornando a fare risultato pure in campionato.

Con Sassuolo e Salernitana sono arrivate due vittorie e, sebbene la vetta della classifica, occupata dal Napoli, disti sempre 8 punti, c’è molta fiducia nell’ambiente nerazzurro sul fatto che sarà possibile rientrare in corsa per titolo. Anche perché le notizie che arrivano dall’infermeria su Lukaku sono confortanti.

Inter, Lukaku si avvicina al rientro: panchina già con la Fiorentina?

Gli esami di oggi hanno dato responso positivo: il recupero del belga procede. Certo, l’Inter non ha alcuna intenzione di affrettare i tempi e il suo reinserimento sarà graduale. Tra giovedì e domenica è previsto il suo ritorno in gruppo. Il calciatore addirittura starebbe spingendo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per un rientro in panchina già al Franchi.

Domani alle 9 è previsto un nuovo appuntamento con lo staff medico in cui verranno definiti meglio i tempi. La panchina contro la Fiorentina non è una chimera, certamente però si punta alla maglia da titolare per la gara di Champions League contro il Viktoria Plzen.