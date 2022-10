Calciomercato Milan, incontro in sede: Maldini prova l’affondo

Giornata intensa per la dirigenza rossonera: i riflettori si sono già accesi sul calciomercato a Casa Milan

Il Milan si sofferma sul calciomercato. La dirigenza rossonera evidentemente è impegnata su più tavoli, come dimostra la giornata di oggi. Un paio di ore fa si è parlato dell’incontro del padre di Leao con Paolo Maldini e Frederic Massara, adesso si apprende di un altro incontro che ha visto per protagonisti i due dirigenti rossoneri.

L’obiettivo del club è quello di rinforzare ulteriormente la rosa di Stefano Pioli nel corso del mercato invernale. In modo particolare, la squadra dell’allenatore parmigiano sembra alla ricerca di un elemento offensivo che possa sostituire Saelemaekers, fermo ai box per infortunio. Già in passato, in quella stessa posizione il Milan ha cercato qualcosa.

Milan, Maldini incontra Ledure: per i rossoneri torna d’attualità la pista che conduce a Hakim Ziyech

Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’, questa mattina a Casa Milan ha fatto capolino Sebastien Ledure. L’avvocato belga, divenuto personaggio noto soprattutto nel corso di quest’estate, quando ha curato il trasferimento in prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea all’Inter con la formula del prestito, si è riunito con la dirigenza rossonera.

Chiaramente la sua visita a Casa Milan è legata a discorsi di mercato. Secondo la redazione di ‘Tuttomercatoweb’, dunque, potrebbe tornare di moda il nome di Hakim Ziyech per il mercato di gennaio. L’avvocato, infatti, sta aiutando il calciatore marocchino nella ricerca di un nuovo club. Il calciatore, che ha lasciato il suo agente, dovrebbe separarsi dal Chelsea, formazione in cui non riesce a ritagliarsi uno spazio importante. Il Milan sembra essere già tornato alla finestra nel tentativo di rendere efficace la corte che non ha prodotto risultati durante la scorsa estate.