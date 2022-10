Francia, batosta inevitabile ai Mondiali: l’ufficialità è un macigno

Una tegola pesantissima si abbatte sulla Francia. L’ufficialità è una vera e propria batosta in vista dei prossimi Mondiali.

Tra poche settimane il calcio si fermerà per assistere ai Mondiali in Qatar. Per la prima volta la massima rassegna calcistica mondiale si disputerà non nella stagione estiva e in un paese arabo.

Nel mondiale delle prime volte, la Francia cerca di conservare lo scettro di campione del mondo. I transalpini, dopo la vittoria di quattro anni fa in Russia vogliono centrare il titolo, sarebbe il terzo nella loro storia, anche nell’edizione 2022.

Ai nastri di partenza la nazionale francese si presenta come una delle favorite, merito di una squadra che ha conservato la sua ossatura e in più, in questi quattro anni, ha visto la definitiva esplosione di un talento come Mbappè. A turbare i sonni del CT Deschamps è però una notizia che riguarda N’Golo Kantè.

Francia, tegola Kanté: quattro mesi out e addio Mondiali

Rientro tra quattro mesi. Questo si legge nel comunicato diramato dal Chelsea a seguito dell’operazione al tendine del ginocchio. Kanté questa stagione è stato praticamente sempre out a causa di problemi fisici. Solo due le presenze per lui per un totale di poco più di 170′ in campo.

L’operazione è la conseguenza dei suoi problemi fisici. Concordi con lo staff medico si è deciso per l’intervento chirurgico che rimanda il rientro in campo tra quattro mesi, a 2023 già iniziato. Questo naturalmente, dal punto di vista della nazionale francese significa solo una cosa: addio Mondiali.