Cessione Inter, colpo di scena: ecco chi può comprare il club

Inter, si avvicina una novità importante per il club: adesso Zhang attende e con lui tutto l’ambiente nerazzurro. La cessione diventa possibile.

L’Inter procede sul cammino intrapreso dopo la vittoria e il pareggio ottenuti contro il Barcellona in Champions League. Grazie all’entusiasmo generato nello spogliatoio e nell’ambiente sono arrivate poi le vittorie in Serie A contro Sassuolo e Salernitana. Ma ora nell’aria c’è anche un’altra notizia che potrebbe cambiare il futuro del club. Queste le novità sull’eventualità di una cessione.

Da un lato c’è l’Inter che si concentra sul campo e che punta a fare bene. In campionato ci sono punti da recuperare, mentre in Champions c’è la qualificazione agli ottavi da centrare. Poi dall’altro lato c’è anche l’Inter concentrata sugli affari societari.

Steven Zhang ha voluto improntare un progetto volto alla sostenibilità economica, ma al tempo stesso non è stato mai un mistero che, con una giusta opportunità, avrebbe venduto il club al migliore offerente. E alle sue cifre. Proprio in questo senso, ora, sono arrivate novità importanti.

Cessione Inter, arrivano novità importanti alla corte di Zhang: ecco chi può comprare il club, è corsa a tre

A parlare del futuro dell’Inter e di quelli che possono essere tre possibili acquirenti della società è l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Stando al quotidiano tre, infatti, sarebbero i gruppi intenzionati ad approfondire la strada per poter arrivare ad acquistare il club nerazzurro. “Le vie per vendere l’Inter: Raine Group e Goldman Sachs“, si legge nel titolo.

Ma non finisce qui, dal momento che il quotidiano ha anche rivelato: “I due advisors hanno sottomano delle opportunità concrete. E d’altronde anche negli ambienti finanziari milanesi è filtrata la notizia che in corsa ci sarebbero due fondi americani e uno degli Emirati Arabi. Con gli investitori a stelle e strisce in vantaggio”. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.