Xavi non dimentica (ancora) l’Inter: è successo dopo la Salernitana

Xavi, dopo la sconfitta contro il Real Madrid di Ancelotti, è tornato a parlare sul pareggio di mercoledì contro l’Inter.

L’Inter di Simone Inzaghi è sicuramente in ripresa. I nerazzurri, infatti, dopo l’importante pareggio in Champion League al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi, ha battuto quest’oggi la Salernitana di Davide Nicola con il risultato di 2-0.

La gara di San Siro non è stata mai in bilico, considerando che Lautaro Martinez ha portato in vantaggio i suoi al 13’. L’Inter ha poi chiuso ogni discorso nella ripresa, esattamente al minuto 58, ovvero quando Barella, servito da un bellissimo lancio di Calhanoglu, ha segnato il secondo gol nerazzurro.

L’Inter con questo successo dà forte segnale alle proprie avversarie, riuscendo a strappare anche due punti sia alla Lazio che all’Udinese. Se i nerazzurri continuano a festeggiare, il Barcellona continua a recriminare. Di fatto, Xavi, dopo il ko per 3-1nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid, è tornato a parlare del match del Camp Nou di martedì scorso.

Xavi dopo aver perso con il Real: “Con l’Inter siamo stati sfortunati”

Il tecnico dei blaugrana, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nel post partita della sfida persa contro il team guidato da Carlo Ancelotti: “Stiamo vivendo un periodo negativo. Oggi non abbiamo raccolto i tre punti, ma siamo stati sfortunati mercoledì contro l’Inter”.

Xavi ha poi concluso il suo intervento: “Il Real Madrid è riuscito a difendersi molto bene. Abbiamo avuto un’occasione molto importante per fare il 2-2 con Ansu Fati e poi loro hanno segnato il terzo gol su calcio di rigore. Abbiamo dominato, ma non siamo stati bravi a realizzare le nostre chances”.