Portogallo, tegola incredibile: salta i Mondiali per infortunio

La notizia è stata comunicata dall’allenatore: il calciatore resterà fuori dall’elenco dei convocati del Portogallo per il Mondiale in Qatar

Ad un mese dell’inizio del Mondiale, brutta tegola per il Portogallo. Il ct Fernando Santos deve fare a meno di una pedina molto importante durante la rassegna che si svolgerà in Qatar. Manifestazione nella quale i lusitani vogliono ben figurare malgrado recentemente il gioco della squadra sia stato spesso oggetto di critiche.

Come tutti ricorderanno, il Portogallo ha ottenuto il pass per la prossima Coppa del Mondo attraverso i playoff, tanto amari per l’Italia di Roberto Mancini che nel caso in cui avesse battuto la Macedonia del Nord avrebbe affrontato proprio la formazione di Fernando Santos per staccare uno degli ultimi pass disponibili.

Portogallo, si ferma Diogo Jota: notizia confermata in conferenza stampa da Jurgen Klopp, l’attaccante salterà i Mondiali

Diogo Jota non ci sarà in Qatar. L’attaccante portoghese si è fatto male nel corso del big match contro il Manchester City. Nella sfida risolta da uno straordinario gol di Mohamed Salah, il calciatore portoghese ha accusato un infortunio al polpaccio.

Il giocatore dovrà restare lontano dal rettangolo di gioco per un periodo di tempo sufficiente a pregiudicare la sua convocazione. Il giocatore, pedina molto utilizzata da Diogo Jota, oltre a saltare le prossime sfide di Premier League e Champions dovrà rinunciare anche alla manifestazione ambita da tutti i calciatori.

A certificare la sua sicura assenza nel prossimo Mondiale è stato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco ne ha parlato nel corso della conferenza stampa che precede il confronto di domani tra la sua squadra e il West Ham di Gianluca Scamacca. Il Portogallo perde così una delle sue stelle. Santos potrà consolarsi con Leao e Ronaldo.