Calciomercato Lazio, colpo di scena: il bomber si propone a Sarri

L’attaccante si propone alla Lazio in modo molto spontaneo, facendo presente il suo desiderio di vestire la maglia biancoceleste.

Trentaquattrenne oggi all’Abha, Felipe Caicedo manda un messaggio d’amore alla Lazio. L’attaccante ecuadoriano ne ha indossato i colori dal 2017 al 2021, prima dell’avventura al Genoa e all’Inter, nonché il definitivo trasferimento in Arabia Saudita.

D’altronde, in biancoceleste Caicedo ha vissuto notti indimenticabili come il derby contro la Roma vinto per 3-0 anche grazie a una sua rete. A ‘Il Messaggero’ non ha dubbi e dichiara: “È stata la notte più bella della mia vita”.

È evidente che i programmi della Lazio di Claudio Lotito con il tempo sono cambiati e la necessità è quella di rinnovarsi sempre e attingere al talento di calciatori giovani per costruire l’ossatura del futuro. Nonostante ciò sebbene dalla distanza, Caicedo comunque ne approfitta per mandare un appello alla società.

Lazio, senti Caicedo: “Il mio cuore è rimasto lì”

L’attaccante intervenuto al quotidiano si lascia andare a ciò che sente, a distanza di tempo dall’addio alla Lazio e dichiara: “Qui sto bene, ma sarei rimasto a vita alla Lazio. Io non so chi abbia deciso che dovessi andare via, ma ho un grande rimpianto perché le cose non sono andate come volevo. Il mio cuore è rimasto lì. Ho tanti nei ricordi e seguo sempre la squadra, sono un tifoso. Sarei tornato e tornei di corsa anche a gennaio, se mi richiamassero”.

Il desiderio di Caicedo è evidentemente condiviso dai tifosi, che spesso lo ricordano con affetto e ne invocano il ritorno: “Mi scrivono e io mi emoziono sempre per il loro affetto. Questa settimana so che si sta parlando molto di me a causa dello stop del bomber. Sarà molto difficile fare a meno di un fenomeno come Immobile, lui è un leader assoluto. Basta guardarlo…”. Insomma, la Lazio sa che ha a disposizione un attaccante, pronto a rinunciare a tutto per dare loro una mano.