“Non ci sono maghi”: Inter, il giudizio inappellabile dell’ex presidente

Il giudizio inappellabile dell’ex presidente dell’Inter sulla stagione dei nerazzurri

L’Inter fino a questo momento sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi. Le ultime partite, tuttavia, hanno dato tanta spinta ai nerazzurri. Il doppio risultato positivo con il Barcellona, permetterà ai nerazzurri di passare il turno in Champions League. Serve, però, una vittoria contro il Viktoria Plzen al Meazza. E in più la scorsa giornata è arrivata anche la vittoria con la Salernitana e il ritorno al gol di Lautaro Martinez in Serie A.

Nelle scorse settimane sono arrivate delle critiche durissime per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter è però andato avanti per la sua strada, nonostante alcuni risultati negativi come la sconfitta nel derby col Milan o sul campo dell’Udinese. E proprio di lui ha parlato dell’ex presidente del club nerazzurro, Ernesto Paolillo.

Inter, le parole di Paolillo su Inzaghi

Ernesto Paolillo, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni de L’Interista: “Per i nerazzurri non è tutto perso, ma servono delle vittorie consecutive. Perché alla ripresa, questi punti conteranno tanto. Inzaghi? L’Inter ha fatto bene a trattenerlo, ha dato una sua impronta alla squadra. E in giro non ci sono maghi capaci di dare una svolta in pochi giorni”. Parole chiarissime dell’ex presidente del club nerazzurro.

Dopotutto, nonostante le critiche ricevute da Inzaghi per le sostituzioni dovute ai cartellini gialli, il tecnico conosce benissimo i pregi e i difetti dell’Inter. Si era parlato di un malcontento di Zhang nelle scorse settimane, ma i nerazzurri pare si siano rialzati. Servono però altre vittorie in campionato: fin qui, diciotto punti in dieci partite e un settimo posto da migliorare.