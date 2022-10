Emergenza Milan, è tutto vero: adesso Pioli è nei guai

Una pessima notizia per il tecnico del Milan Stefano Pioli. La notizia è una vera e propria batosta per i rossoneri e per i tifosi.

Il Milan, al netto di qualche passo falso, ha iniziato abbastanza bene questa stagione. In campionato i rossoneri sono agganciati alle prime posizioni, mentre in Champions League, seppur con qualche tribolazione, la qualificazione è ancora raggiungibile.

Tutto però si potrebbe complicare, e non poco, dopo le notizie arrivate circa l’infortunio di Mike Maignan. In una rosa che già soffre l’assenza di capitan Calabria, di Saelemaekers e di Florenzi. E che per la prossima sfida contro il Monza potrebbe perdere anche Charles De Ketelaere, le notizie che arrivano riguardo l’estremo difensore non sono confortanti.

Per la gara contro il Monza di Raffaele Palladino, un match affascinante che vedrà i rossoneri giocare contro il loro ex presidente Berlusconi, Pioli dovrà quindi fare di necessità virtù. Rinunciando a diversi calciatori della rosa.

Milan, ancora Maignan: altra tegola per il portiere

Mike Maignan in queste ultime giornate ha lasciato il posto a Tatarusanu a causa di alcuni problemi fisici. Dopo aver saltato le gare contro Juventus, Empoli e Verona, per l’estremo difensore francese arriva un’altra tegola.

Stando a quanto riporta Sky Sport il portiere ha avuto un problema al polpaccio. Al momento si attendono gli esami per stabilire con certezza i tempi di recupero. Pioli e i tifosi col fiato sospeso, ma molto probabilmente i tempi di recupero per rivederlo in campo rischiano di dilatarsi.