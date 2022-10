“Vicenda complessa”: Milan, la notizia tiene i tifosi col fiato sospeso

Il Milan deve lavorare con pazienza sul fronte più importante seguito da Maldini in questo periodo: la vicenda andrà per le lunghe

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao si cuocerà a fuoco lento. Dalle parti di Casa Milan ne sono ormai tutti consapevoli. I rossoneri vogliono blindare il calciatore che per il momento dimostra di stare bene in rossonero. Il portoghese nelle ultime ore ha celebrato sui social il conseguimento del premio ricevuto al Galà del Calcio, che lo ha visto ritirare il riconoscimento di miglior giocatore dello scorso campionato.

Ed in questo Leao dovrà continuare a fare il suo, trascinando la squadra di Stefano Pioli per cui la sua presenza è molto importante. La dirigenza rossonera ieri ha incontrato l’avvocato del calciatore, Ted Dimvula. A Casa Milan era previsto il padre dell’attaccante, che tuttavia non si è visto, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Milan, rinnovo Rafael Leao: ieri altro incontro, la società è pronta ad un sacrificio eccezionale per blindare il suo top player

Il quotidiano milanese ha fatto il punto sull’intrigo Leao. Il rinnovo del portoghese tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi del Milan. Ed ieri, come detto, si è verificato un nuovo incontro. A presentarsi a Casa Milan, intorno alle 17, è stato l’avvocato Ted Dimvula.

Maldini ha lasciato gli uffici tre ore dopo mentre Massara è uscito soltanto più tardi. La trattativa per il rinnovo dell’attaccante vedrà comunque dt e ds impegnati per molte altre ore ancora, considerata la difficoltà della stessa. I nodi non mancano, dai tanti attori sulla scena a tutelare gli interessi di Leao fino alla maxi multa pendente sul giocatore.

A causa della rottura unilaterale del contratto con lo Sporting Lisbona, Rafa e il Lilla sono stati chiamati a pagare una cifra importante, che con gli interessi è salita a 19.5 milioni di euro. Il Milan potrebbe contribuire ad essa ma in questo caso l’ingaggio si abbasserebbe. Si arriverebbe ad una proposta leggermente più alta rispetto ai 4.5 milioni di qualche mese fa.

L’alternativa è procedere mettendo da parte la multa e guardando soltanto all’ingaggio. Ad ogni modo, spiega ancora la ‘Gazzetta’, il Milan è disposto a giungere a “una proposta eccezionale, mai fatta prima per nessun altro milanista in rosa”. Senza follie perché non fanno parte della linea aziendale ma i rossoneri spingeranno il limite più in alto per tentare di trattenere Leao.