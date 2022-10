Calciomercato Juventus, un altro georgiano può finire in Serie A

La Juventus pensa al grande colpo di mercato per rinforzare la rosa: dopo Kvaratskhelia, un altro georgiano ‘vede’ la Serie A

La dirigenza bianconera sta studiando le strategie per costruire la squadra del domani. I bianconeri continuano nel ricambio generazionale degli ultimi anni. In quest’ottica si sta facendo largo una nuova idea in seno alla società del presidente Andrea Agnelli.

Secondo gli ultimi rumors di mercato, infatti, la Juventus ha messo nel mirino un calciatore georgiano. Sarebbe il secondo in poco tempo ad arrivare in Serie A dopo Kvaratskhelia, il calciatore di moda nel massimo campionato italiano. Un suo compagno di nazionale ripeterebbe una strada simile.

Juventus, interesse per Mamardashvili: il portiere del Valencia piace alla dirigenza, l’alternativa è Carnesecchi

Due profili giovani per la Juventus del futuro prossimo. La dirigenza bianconera sta sondando le opzioni per proseguire un lavoro già tracciato. L’ultimo nome a terminare sull’agenda della società è quello di Giorgi Mamardashvili, portiere conosciuto dagli appassionati della Liga. A riferirlo è stata ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il georgiano classe 2000 si sta mettendo in mostra nel Valencia di Rino Gattuso. Nel match infrasettimanale contro il Siviglia è stato protagonista di due parate straordinarie nel corso del primo tempo su Rafa Mir. Il portiere sta crescendo velocemente dopo che nel passato corso è scivolato a fare il secondo in seguito a qualche errore successivo ad una buona partenza.

Ora, pochi mesi più tardi, il processo di maturazione del ragazzo volge per il meglio e l’allenatore italiano ha deciso di puntare fortemente su di lui. Con buoni risultati, a ben vedere. In dieci partite di campionato ha subito 11 reti, lasciando la sua porta inviolata in due circostanze. Sono svariati però gli interventi decisivi compiuti qui e là. Prestazioni che hanno suscitato l’interesse di molti addetti ai lavori.

Per la Juventus, tuttavia, secondo il quotidiano milanese, ci sarebbe anche un’alternativa italiana, vale a dire Marco Carnesecchi. Il portiere di Rimini, anche lui classe 2000, è stato grande protagonista della promozione della Cremonese in Serie A. L’estremo difensore è tornato in grigiorosso nel corso dell’estate, in prestito dall’Atalanta, ma fino a questo momento è sceso in campo soltanto in occasione dell’ultima gara contro lo Spezia.