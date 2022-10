Colpo di scena Inter, c’è la sentenza sul futuro della società: tifosi spiazzati

Inter, quale futuro per la società e per la presidenza Zhang? Arriva la sentenza che spiazza anche i tifosi meneghini

I segnali di ripresa ci sono e stanno arrivando piano a piano. L’Inter ha rialzato la testa in Champions League ed in Serie A, ma la strada per la totale guarigione è ancora lontana. Certo il rientro di Lukaku ed il recupero dei tanti infortunati è una buona notizia per Simone Inzaghi, che per un periodo è stato messo sulla graticola.

Sulla graticola, però, resta il futuro intero della società nerazzurra. Almeno è quello che filtra dai media specializzati e dagli ambienti di ‘Palazzo’. Zhang non ha dimostrato una gestione societaria solida e a prova di crisi, e anche il mercato e le strategie tecniche di Marotta ed Ausilio ne hanno dovuto pagare giocoforza le conseguenza. Basti pensare alla necessità perenne di vendere e non acquistare oltre maniera.

Inter, quale futuro per la società? C’è la sentenza in diretta

“Non ci sono dubbi, Zhang ha visto crollare il suo impero Suning e ha continuato a fare comunque lo splendido”: sentenzia così duramente il direttore di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, che in diretta sulla stessa emittente non è stato tenero nei confronti del numero uno dell’Inter.

“I creditori lo inseguono e la storia, l’ultima, della firma fittizia è l’ennesima vicenda inverosimile… Chi vuole acquistare l’Inter deve avere ben in mente una cosa – continua Ravezzani – Dinanzi non avrà lo stesso personaggio che era Moratti, quel tipo di interlocutore lì. Quindi attenzione ad eventuali colpi di scena…”: una frase sibillina, mentre i tifosi spiazzati attendono novità sul futuro del club nerazzurro.