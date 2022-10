“Mi mandò a casa”: Torino, il retroscena spiazzante legato a Juric

Retroscena spiazzante che riguarda Ivan Juric e il calciomercato del Torino della scorsa estate

Il Torino sta attraversando un periodo molto complicato dopo la sconfitta nel derby in casa per 0-1. I granata hanno vinto solo tre partite in questa stagione, tra l’altro contro le tre neopromosse. Serve altro e i primi segnali sono arrivati con la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove incontrerà il Milan. Juric ha passato un’estate travagliata, c’è stata anche la lite con Vagnati.

Tante divergenze sul mercato con il presidente Urbano Cairo. Poi c’è stata una situazione molto scomoda per l’allenatore, che ha aveva nominato Sasa Lukic come capitano del Torino. Tuttavia, il centrocampista ha avuto dei problemi nella trattativa per rinnovare il contratto, tanto che non si presentò a un allenamento.

Torino, il retroscena di Lukic su Juric

Sasa Lukic, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni de La Stampa dell’esclusione nella trasferta di Monza di inizio stagione. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Nessun ammutinamento, Juric sapeva tutto. Ci parlai quand’eravamo al Filadelfia, per me erano ore particolari e dovevo essere sincero coi miei compagni di squadra. Non ero al 100% me stesso. Ecco perché Juric mi mandò a casa. Parlare di ammutinamento non è giusto, l’allenatore lo sapeva, come tutti”.

Parole chiare del centrocampista serbo, che tra campionato e coppa ha collezionato undici presenze. Il suo score è di due gol e un assist. Abbastanza poco considerando le qualità molto importanti di Lukic, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. In caso di mancato rinnovo, la prossima estate dovrà essere ceduto, altrimenti il Toro lo perderebbe a zero.