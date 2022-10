All’Allianz Stadium scendono in campo Juventus ed Empoli nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A

La Juventus cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella nel derby con il Torino. Contro l’Empoli, Allegri si affida alla difesa a tre con il ritorno di Leonardo Bonucci. In avanti, spazio a Kean in coppia con Vlahovic per sfruttare i cross di Cuadrado e Kostic.

Dall’altra parte c’è l’Empoli, che cerca continuità dopo il successo con il Monza. In avanti ci saranno Satriano con Destro, alle loro spalle agirà l’ex Pjaca.

Formazioni ufficiali Juventus-Empoli

Juventus 3-5-2: Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All.: Allegri.

Empoli 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Haas; Pjaca; Satriano, Destro. All.: Zanetti.