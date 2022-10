Inter, doppio forfait: doccia fredda per Inzaghi, annuncio in conferenza

Inter, a Firenze doppio forfait importante. Ad annunciarlo è lo stesso Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

L’Inter di Simone Inzaghi prosegue la preparazione in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’allenatore nerazzurro deve fare la conta degli uomini visto che l’infermeria è leggermente affollata. La trasferta di Firenze risulta sempre ostica e, per questo motivo, bisognerà schierare in campo la migliore formazione a disposizione.

Per provare a portare i tre punti a casa servirà l’aiuto di tutti e la massima concentrazione. Ad ammetterlo è lo stesso allenatore del club lombardo nella consueta conferenza stampa pre gara. Poco fa proprio Inzaghi ha incontrato la stampa per presentare il match contro i viola.

Inter, Inzaghi su Lukaku e Handanovic

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Firenze è trasferta ostica per tutti. Questa settimana abbiamo lavorato bene, siamo fiduciosi. Fuori casa dobbiamo fare qualche sforzo in più. Giocare nel nostro stadio ci agevola, è normale, ma anche sabato sera ci saranno tantissimi nostri tifosi”.

Poi continua: “Lukaku si sta allenando parzialmente in gruppo solo da due giorni. Ha bisogno di ritrovare la condizione ma è molto motivato. Ha superato la lesione finalmente, ma a Firenze non sarà con noi. Puntiamo a portarcelo mercoledì in Champions League. Sono fiducioso. Anche Handanovic non è disponibile per domani. Lui, però, partirà con noi per darci una mano, anche se non giocherà. Qualora ci servisse, c’è Cordaz pronto”.