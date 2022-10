Fiorentina-Inter, Inzaghi scioglie i dubbi su Lukaku e Gosens

Fiorentina-Inter non coinciderà con il ritorno tra i convocati di Lukaku. L’attaccante belga ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio, ma non sarà presente al Franchi

Lukaku subito titolare? No. Inzaghi avrebbe deciso di non convocare l’attaccante belga per la sfida contro la Fiorentina. Il tecnico ragionerà sul da farsi nelle prossime ore insieme al diretto interessato e allo staff medico nerazzurro per valutare il ritorno dell’ex Chelsea in vista della sfida di Champions League.

Lukaku non ci sarà, Inzaghi si affiderà ancora a Dzeko. L’attaccante bosniaco sarà chiamato ad affiancare Lautaro Martinez nella coppia offensiva anti-Viola. Correa potrebbe trovar spazio nel corso della ripresa.

Come sottolineato, quindi, Lukaku farà ritorno in campo da titolare nella sfida di Champions League della prossima settimane. Da valutare anche il ballottaggio tra Dimarco e Gosens.

Fiorentina-Inter, due ballottaggio per Inzaghi

Come accennato, occhio anche alla situazione sulla fascia sinistra. Inzaghi sarebbero protno a confermare ancora una volta Dimarco con l’esclusione di Gosens. Anche in questo caso si valuterà un turno di riposo per l’ex Verona, anche se, per il momento, la sensazione è che l’escluso sarà ancora una volta l’ex Atalanta. Ecco le probabili formazioni della sfida del Franchi:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Kouamè, Ikonè. All. Italiano

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco/Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi