Milan straripante a San Siro: asfaltato il Monza ma Pioli è in allarme

Primo posto (momentaneo) in classifica insieme al Napoli. Milan straripante contro il Monza, ma c’è una brutta notizia per Pioli.

Il Milan aggancia il Napoli al primo posto in classifica. Cosi la squadra rossonera è riuscita a stendere il Monza nel derby lombardo, in una partita che poteva avere diverse insidie per la squadra di Stefano Pioli. Eppure, i rossoneri – al netto dei tanti infortuni – è riuscita a tenere botta, con una formazione con diversi giovani che si sono ben messi in mostra.

A mettersi in gran mostra, però, è stato il numero 10 che ha saputo trascinare la sua squadra nel primo tempo con una doppietta che ha mostra in mossa tutta la sua qualità, ma anche una forza straripante in mezzo al campo. E cosi Brahim Diaz ha firmato le due reti che hanno aperto le danze nella prima frazione di gara, prima di farsi male ed essere costretto al cambio. Si accesa la spia dell’allarme per Pioli, con lo staff medico che ora dovrà monitorare la situazione.

Il Monza la riapre nella ripresa, ma il Milan non lascia scampo

Alla prima presenza da titolare, anche Origi ha trovato la via del gol firmando il 3-0. Il Monza ha provato ancora a rimetterla in piedi, e ci è riuscito da calcio piazzato con Ranocchia che ha battuto Tatarusanu riaprendo i giochi e firmando il 3-1.

A chiedere, però, nuovamente i giochi ci ha pensato un super Rafael Leao, entrato nella ripresa al posto di Rebic, e sempre pronto a gonfiare la rete firmato il 4-1 definitivo. Un Milan che, come detto, aggancia il Napoli in vetta alla classifica, in attesa del match che vedrà domani gli azzurri sfidare la Roma di Josè Mourinho.