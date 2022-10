Milan, dopo la gioia arriva la mazzata: che tegola per Pioli

Il tecnico del Milan Stefano Pioli deve fare i conti con belle notizie e non solo, nella serata di San Siro contro il Monza.

Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo questa sera nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il club rossonero ha ospitato il Monza dei grandi ex Berlusconi e Galliani in una sfida molto affascinante. Tanta attesa per questo match con il club rossonero che aveva come obiettivo quello di continuare la striscia positiva.

Il Milan ha fatto tanto turnover, in vista dei delicati impegni di Champions League, con Pioli che ha dato un importante chance a giocatori come Brahim Diaz e Divock Origi, preferiti a De Ketelaere e Giroud. Proprio il trequartista spagnolo è stato il man of the match della sfida di San Siro.

Il talentuoso calciatore è andato a segno con una fantastica doppietta, due reti di pregevole fattura che hanno illuminato la partita. Il primo gol è stato un fantastico ‘coast to coast’ simile al gol contro la Juventus mentre la seconda rete è stata una girata al volo dopo un grande stop.

Milan, si ferma Diaz

Non solo belle notizie per il Milan di Stefano Pioli. Dopo la doppietta Brahim Diaz si è fermato per uno stop muscolare, una brutta tegola che ha fin da subito fatto sospirare i tifosi.

Diaz è uscito per infortunio mentre il Milan ha continuato la gara ed è andato a segno con il tris di Divock Origi, alla prima marcatura in maglia rossonera. Buone notizie per Pioli che può sorridere per certe cose, ma riceva anche oggi una brutta notizia, l’ennesimo infortunio di una stagione maledetta.