“Non accadeva dal 2019…”: Atalanta-Lazio, il dato spaventa Gasperini

C’è un dato che lascia l’amaro in bocca. Il tutto è emerso dopo la partita giocata al Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio.

Una vittoria importante, quella della Lazio guadagnata grazie ad una grande prestazione al Gewiss Stadium. Un’Atalanta che, di contro, ha messo in campo una prestazione assolutamente poco degna di una squadra che fino a questo momento ha convinto tutti, compresa la piazza bergamasca che ha apprezzato e non poco quanto fatto vedere fino a questo momento.

Di fatto, quella di oggi è stata la prima sconfitta in campionato per la squadra di Gasperini. Basta questo a sottolineare quando l’Atalanta abbia fatto bene fino a questo momento, guadagnandosi anche le prime posizioni in classifica. La Lazio, però, è arrivata a Bergamo con la consapevolezza di fare risultato e riportare nuovamente tre punti in cascina, anche per fronteggiare l’assenza di un elemento importante come Ciro Immobile.

Atalanta, il dato che spaventa Gasperini

Ma quello che ha sorpreso sul prato del Gewiss Stadium è stata proprio la prestazione della Dea. Deludente e totalmente in balia degli avversari. Il tutto è rispecchiato in maniera perfetta non soltanto nel risultato, ma anche nella delusione dell’allenatore nel post partita. Ma c’è anche un dato che è emblematico e che sottolinea ancora di più quando questa partita sia stata giocata in malo modo dai padroni di casa.

L’Atalanta, infatti, ha collezionato ben zero tiri in porta: un dato che la Dea non faceva registrare dal 7 aprile del 2019, quando l’Atalanta impattò contro l’Inter a quel tempo allenata da Luciano Spalletti. In quel caso a San Siro finì 0-0, stavolta Gasperini è uscito totalmente a mani vuote dalle mura amiche.