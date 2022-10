Mondiale a rischio per il big: Inter, Inzaghi deve incrociare le dita

Il tecnico dell’Inter Inzaghi confida in queste ultime settimane precedenti al Mondiale per vedere il miglior volto di uno dei suoi big

Mercoledì sera l’Inter ha un’occasione ghiotta per chiudere il discorso qualificazione. Una vittoria con il Viktoria Plzen darebbe alla formazione di Inzaghi la possibilità di eliminare il Barcellona dalla competizione. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in extremis con la Fiorentina, hanno davanti altre tre settimane importanti prima della pausa per il Mondiale.

La squadra di Simone Inzaghi deve sfruttare le prossime gare per rientrare in corsa per i quartieri nobili. Al momento, i nerazzurri occupano la sesta posizione in coabitazione con l’Udinese. Il primo posto è distante otto lunghezze. Un ritardo consistente che il tecnico confida di ridurre anche attraverso le giocate dei suoi uomini chiave. Uno in particolare.

Inter, Correa rischia di restare fuori dal Mondiale: il “Tucu” deve cambiare passo per difendere i colori dell’Argentina in Qatar

Joaquin Correa da diverso tempo è uno dei pupilli di Simone Inzaghi. Il ‘Tucu’ è arrivato all’Inter proprio per volontà dell’allenatore piacentino. Tuttavia le sue prestazioni recenti sono finite pesantemente sotto accusa. Eppure, l’ex Lazio e Sampdoria ha avuto diverse opportunità per lasciare il segno, considerato l’infortunio di Romelu Lukaku.

Il calciatore, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, deve darsi una mossa in queste ultime tre settimane per strappare la convocazione dell’Argentina per il Mondiale. Ci spera anche Simone Inzaghi, che recuperando la migliore versione del calciatore avrebbe un’arma importante per risolvere le prossime sfide.

Secondo il quotidiano argentino ‘Olé’, il ‘Tucu’ sarà inserito nella lista costituita da 50 giocatori pre convocati per la competizione da Lionel Scaloni. Le possibilità che possa restare fuori dalla lista definitiva, invece, come suggerisce la testata milanese sono alte.