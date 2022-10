“Uno dei miei è stato aggredito”: Roma-Napoli, l’accusa di Mourinho

Vittoria ma anche polemiche nel posticipo dell’undicesimo turno di Serie A, tra Roma e Napoli. Gli azzurri volano in vetta.

Il posticipo serale di Roma-Napoli ha visto il trionfo degli azzurri di Luciano Spalletti all’Olimpico grazie alla rete di Victor Osimhen. Una buona prestazione del club azzurro, che, ha legittimato il successo ed il primato in classifica lasciando la squadra di Mourinho a secco di conclusioni in porta.

Il Napoli ha controllato la gara per la maggior parte del match, ma ha trovato difficoltà a rompere la barriera creata dal club giallorosso. Alla fine una magia di Osimhen ha sbloccato il match con il Napoli che allunga a +3 sul Milan e +5 sull’Atalanta, caduta invece in casa contro la Lazio.

Nel finale del match di Roma-Napoli è esplosa una polemica relativa al post partita ed ad uno scontro quasi fisico tra il terzino olandese Rick Karsdorp e l’arbitro del match Irrati. Ad un certo punto abbiamo visto anche il giocatore spintonare l’arbitro in una situazione per certi versi irreali.

Roma-Napoli, Mourinho fa chiarezza su Karsdorp

Ad un certo punto, anche per gli appassionati di Fantacalcio, oltre che i tifosi della Roma, tutti si sono chiesti il motivo di questo scontro tra il giocatore e l’arbitro e se il cartellino rosso estratto fosse proprio per Karsdorp. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha fatto chiarezza in conferenza stampa:

“Espulsione Karsdorp? Penso che sia stato espulso Rapetti (un membro dello staff), ma Irrati ad un certo punto ha sbagliato. Lozano ha aggredito uno dei miei e per questo motivo è esplosa la polemica”. Una vicenda che lascia qualche dubbio con Mourinho che ha provato a spegnere le polemiche.