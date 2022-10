“Devono meritarlo…”: Juventus, Arrivabene chiarisce le cose

Le parole dell’ad della Juventus Maurizio Arrivabene nel pre-partita al Da Luz contro il Benfica

Alla Juventus serve un vero e proprio miracolo per superare la fase a gironi di Champions League. Nello specifico: due vittorie contro Benfica e PSG e una delle due deve perdere anche contro il Maccabi Haifa. Troppi i punti persi dalla squadra di Massimiliano Allegri nelle prime quattro partite, pesano tantissimo quelli in Israele. E al Da Luz questa sera servirà una grande prestazione, che comunque porterebbe alla terza vittoria consecutiva.

Vincere sarebbe importante per il morale dei bianconeri, soprattutto dopo un inizio di stagione più che pessimo. Perdere il quarto match su cinque per Allegri e i suoi ragazzi potrebbe essere davvero dura da digerire. Di questo ha parlato Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juve, poco prima della partita col Benfica.

Benfica-Juventus, parla Arrivabene nel pre-partita

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Il fatto che manchino sei giocatori, dev’essere da motivazione per i giocatori. Non ci siamo fatti tre ore di aereo per venire a scherzare, vogliamo vincere e viviamo per portarla a casa. I giocatori devono meritare di vestire la maglia della Juve”. Parole molto chiare dell’ad bianconero, evidentemente deluso dalle prestazioni delle ultime partite.

Si è detto tanto sulla stagione della Juve in questo momento, che ha dovuto fare a meno di diversi giocatori importanti in questa stagione. Lo stesso Allegri nelle tante uscite pubbliche si è soffermato su Pogba e Chiesa, ma diversi giocatori hanno subito continui problemi fisici nel corso della stagione.