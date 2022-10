Inter, gioia incontenibile per Inzaghi: il poker è dolcissimo

L’Inter ha ospitato in questo tardo pomeriggio il Viktoria Plzen a San Siro per la Champions League: questi i marcatori e il risultato finale.

L’Inter ha ospitato, a partire dal tardo pomeriggio di quest’oggi, il Viktoria Plazen per la fase di ritorno dei gironi di Champions League. Una partita fondamentale da affrontare per i nerazzurri a San Siro. Con l’ottenimento dei tre punti che ha significato la qualificazione automatica alla fase successiva della competizione.

L’Inter aveva quest’oggi un obiettivo ben preciso: ottenere tre punti per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di Champions. Mhkitaryan, allora, complice l’entusiasmo dovuto alla rete firmata in campionato (contro la Fiorentina), ha sbloccato una gara non scontata.

Ovazione di tutto San Siro anche per Romelu Lukaku: all’83’, infatti, anche il belga è rientrato in campo a San Siro dopo circa due mesi di stop per infortunio. Simone Inzaghi gli ha voluto dare lo spazio, nei minuti finali, che tutti i tifosi nerazzurri si aspettavano. Questi sono stati, perciò, i marcatori e il risultato finale del match.

Champions League, Inter-Viktoria Plzen: Mhkitaryan, Dzeko e Lukaku regalano la qualificazione agli ottavi

San Siro è stato anche questa sera palcoscenico per una serata di Champions League. L’Inter ha, infatti, ospitato in casa propria il Viktoria Plzen per una gara decisiva in questo percorso. Vincere questa sera, infatti, significava ottenere la qualificazione agli ottavi della competizione. E la squadra di Simone Inzaghi non ha fallito la propria occasione.

A segno è andato con il primo gol Henrikh Mkhitaryan al 35′ su assist di Alessandro Bastoni. Altre due reti sono state segnate, per la qualificazione aritmetica agli ottavi, da Edin Dzeko al 42′ e al 66′. La prima su assist di Federico Dimarco, la seconda su assist di Lautaro Martinez. A mettere la ciliegina sulla torta della qualificazione l’ha messa Lukaku all’87’ su assist di Correa. Il risultato finale è stato perciò quello di 4-0.

Classifica Gruppo C: Bayern Monaco 12, Inter 10*, Barcellona 4, Viktoria Plzen 0*.