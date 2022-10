Alla scoperta di Iling, l’ex allenatore: “È già uomo. Quando gioca a sinistra…”

Ai microfoni di SerieANews.com è intervenuto Lamberto Zauli per parlare delle caratteristiche sia tecniche che caratteriali di Samuel Iling.

La Juventus, dopo la sconfitta contro il Benfica di ieri sera, è stata eliminata aritmeticamente dalla Champions League, cosa che non accadeva da quando sulla panchina bianconera c’era Antonio Conte (esattamente nella stagione 2013-14). Tra le pochissime note liete del match contro i lusitani bisogna inserire sicuramente Samuel Iling.

Il laterale con il suo ingresso, di fatto, ha cambiato l’andamento della gara, visto che ha prima servito l’assist a Milik per il 4-2 e poi ha creato sempre più pericoli nell’area di rigore del Benfica. La redazione di ‘SerieANews.com’ ha intervistato Lamberto Zauli, ex allenatore di Iling nella Juventus Under 23, per parlare proprio del giovane calciatore classe 2003.

La Juventus contro il Benfica stava perdendo 4-1, ma poi con l’ingresso di Iling ha rischiato di pareggiare. Questo impatto in Champions League del calciatore era immaginabile?

“Non parlo della prima squadra, ma la partita è sotto gli occhi di tutti. Piace a pensare che i ragazzi che sono entrati, così come ha detto Allegri, l’abbiano fatto con una bellissima energia. Quello che è successo ieri è la testimonianza dell’ottimo lavoro che sta facendo la Juventus nel proprio settore giovanile, perché negli ultimi anni stanno uscendo dei nomi importanti”.

Juventus, Lamberto Zauli su Iling: “Ha tutte le caratteristiche per diventare un grande giocatore”

Lei ha allenato Iling quando era alla guida della Juventus Under 23, ci può descrivere le sue caratteristiche sia tecniche che caratteriali?

“Ha giocato tantissime partite con la Primavera, ma ha fatto qualche presenza anche con noi. E’ un ragazzo su cui la Juventus ci ha puntato sin da subito, facendo un investimento importante per prenderlo. Sam ha qualità tecniche importanti, con un’ottima fisicità. E’ molto umile, ha già una notevole cultura del lavoro. Può essere considerato già un uomo, nonostante la sua giovane età. Ha tutti i presupposti per diventare un ottimo giocatore. Ha fatto piacere a tutti vederlo entrare con quella personalità e, quindi, questo è l’aspetto più positivo sia per il ragazzo che per la società”.

Iling è un’ ala sinistra di un attacco a tre o un centrocampista? Dove può esprimere le sue migliori qualità?

“Sa fare tutta la fascia, E’ un calciatore a tutto gamba. Sam è un ottimo atleta. Allegri lo sta schierando adesso da quinto. E’ un ragazzo, come ha dimostrato ieri, che sa mettere palloni davvero importanti quando gioca a sinistra. Lui può ricoprire tanti ruoli”.

Iling cosa può dare a questa Juventus? Gli consiglia di restare in prima squadra o di andare a giocare in prestito nel prossimo mercato di gennaio?

“Sono stato tre anni alla Juventus e stiamo parlando di una società al top, composta da dirigenti. Ogni scelta che sarà fatta sul suo futuro, sarà presa per il bene del ragazzo. Sam è in buone mani”.