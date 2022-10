Juventus, serie riflessioni su Allegri: l’esonero non è da scartare

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il futuro di Massimiliano Allegri è tornato sotto la luce dei riflettori.

Sembrava che la Juventus avesse trovato la strada giusta, viste le viste contro Torino ed Empoli, ma i tifosi bianconeri si sono dovuti ricredere ben presto. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, è stata sconfitta ieri sera in Champions League dal Benfica con il risultato di 4-3.

Nonostante il solo gol di svantaggio, i lusitani hanno dominato la gara per settanta minuti. Fino a quel momento infatti, il Benfica stava vincendo per 4-1, ma poi, grazie anche agli ingressi dei giovani Miretti, Soulé ed Illing, la Juventus è riuscita a portarsi con una sola rete di svantaggio.

Anzi, la ‘Vecchia Signora’ ha avuto anche più di un’occasione per segnare il gol del 4-4 che, però, non avrebbe cambiato nulla dal punto di vista della qualificazione agli ottavi di finale. Anche con il pareggio, infatti, la Juventus sarebbe stata eliminata dalla Champions League. Dopo il mancato passaggio del turno, il futuro di Allegri è tornato ancora sotto la luce dei riflettori.

Juventus, a novembre è atteso un incontro tra Allegri e la società bianconera

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, Allegri potrebbe terminare questa sua seconda esperienza alla guida della Juventus. Tra il tecnico toscano e la società bianconera è atteso un confronto a novembre, ovvero quando il campionato si fermerà per lasciare spazio alla Coppa del Mondo.

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League era l’obiettivo minimo da raggiungere, mentre adesso la Juventus rischia di non ‘retrocedere’ neanche in Europa League. Tuttavia, già il prossimo incontro con il Lecce di Marco Baroni potrebbe risultare decisivo per il destino di Massimiliano Allegri.