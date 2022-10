Il Napoli domina contro i Rangers: ad Anfield sarà in palio il primo posto

Match spettacolare al Maradona tra Napoli e Rangers: è la notte di Simeone, azzurri dominanti in Champions League

È un Napoli dominante, quello che archivia la pratica Rangers e conquista la quinta vittoria su cinque nel proprio girone di Champions League. Seppur senza Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski dal primo minuto di gioco, la formazione di Luciano Spalletti ha dato l’ennesimo saggio di calcio ai propri avversari.

Al centro dell’attacco partenopeo c’è Giovanni Simeone, al quale è bastato un quarto d’ora preciso per griffare per ben due volte la partita e indirizzare il risultato sul 2-0. Il primo tempo del Napoli è incontenibile: gli azzurri dominano e sfiorano a più riprese la rete del ko (su tutti, con una traversa colpita da Ndombele).

Napoli-Rangers, vittoria dominante degli azzurri: il secondo tempo

Nel secondo tempo, la squadra di Spalletti riprende da dove aveva lasciato: Simeone flirta per un paio di occasioni con la tripletta e con la firma del 3-0, ma McGregor è pravo a salvarsi in più di un duello con il Cholito. I ritmi di qui calano e il Napoli va in gestione. I Rangers, però, guadagnano terreno e palloni giocati: al 60′ addirittura sfiorano il gol con Morelos, che avrebbe riaperto completamente il risultato.

Spalletti allora attiva la girandola dei cambi e il Napoli riconquista slancio e campo. E infatti torna a macinare gioco e dominio ai danni degli scozzesi. Al 79′ chiude i giochi con il colpo di testa di Ostigard, bravo a punire dagli sviluppi di un corner. Al triplice fischio il risultato è di 3-0 per gli uomini di Spalletti, anche se non è ancora matematica la vittoria del girone. Il Liverpool ha battuto l’Ajax e può ancora scavalcare gli azzurri in caso di un successo con quattro gol di scarto ad Anfield.