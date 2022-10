Inter, Zhang sbugiardato e tifosi spiazzati: tutto può cambiare

Inter, Steven Zhang sta bluffando? La rivelazione rischia di cambiare lo scenario: i tifosi rimangono a bocca aperta ed attendono.

L’Inter di Steven Zhang continua a lavorare senza sosta per invertire definitivamente il trend negativo e recuperare il terreno perso rispetto al Napoli di Spalletti, capolista della classifica generale di Serie A 2022/2023. Il club nerazzurro, intanto, ha archiviato la pratica gironi di Champions League e si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale del torneo europeo, spedendo in Europa League il Barcellona di Xavi Hernandez.

Lo spogliatoio è in festa, soprattutto dopo il premio da circa 2 milioni di euro garantito alla squadra dal presidente Steven Zhang. Il numero uno dei nerazzurri, però, deve fare i conti con i numerosi rumors attorno ad una ipotetica cessione societaria.

Inter, dall’America due soggetti interessati al club

Il numero uno ha ribadito in più di un’occasione di non aver intenzione di cedere le quote di maggioranza dell’Inter. Nonostante ciò i rumors attorno ad un eventuale addio di Zhang da Milano continuano ad essere sempre più insistenti. Le ultime notizie, infatti, riferiscono di Raine e Goldman Sachs, due importantissimi istituti di credito, al lavoro nell’individuazione di potenziali acquirenti.

Secondo quanto riferito da ‘Reuters’, le due banche avrebbero individuate ben due soggetti negli Stati Uniti d’America interessati all’Inter. I due potenziali compratori, non identificati, potrebbero presto presentare proposte per l’acquisizione del club lombardo.