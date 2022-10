Calciomercato Napoli, per la firma è questione di giorni: Spalletti esulta

Il Napoli vuole mettere al sicuro la permanenza di uno dei suoi giocatori di punta: l’annuncio è vicino, ecco quanto manca per la firma.

Il Napoli viaggia sull’onda dell’entusiasmo per il cammino compiuto tra Serie A e Champions League. Adesso però la priorità, sul fronte mercato, è mettere nero su bianco il prolungamento di contratto di un giocatore in particolare. L’annuncio è vicino.

Il Napoli è primo in classifica sia in campionato sia nel girone di Champions. Con la qualificazione messa al sicuro agli ottavi, non resta che affrontare il Liverpool. Ma è sul fronte societario e dei rinnovi di contratto che sono sempre più vicine novità importanti.

La squadra di Luciano Spalletti, infatti, vuole assicurarsi la permanenza di un giocatore che si sta rivelando ogni giornata che passa sempre più imprescindibile. Questo, quindi, il punto della situazione sul futuro di Stanislav Lobotka.

Calciomercato Napoli, la firma per il rinnovo di Lobotka è sempre più vicina: ecco quando arriverà l’annuncio

Il Napoli vuole continuare insieme a Stanislav Lobotka. Il mediano si è rivelato una pedina fondamentale per gli azzurri e, nonostante la scadenza di contratto fissata già al 2025, il club sta da tempo ragionando sul suo prolungamento.

Secondo quanto riferito allora dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, l’annuncio arriverà a stretto giro. Già prima della pausa per la sosta dei Mondiali (mentre i due mesi di stop saranno utili per iniziare a pensare alla stessa dinamica anche per Di Lorenzo).

Il giocatore classe 1994, dunque, rinnoverà il suo contratto portando la scadenza al 2028. Anche a livello economico, inoltre, ci sarà un adeguamento delle cifre: l’ingaggio arriverà a 3 milioni di euro più bonus.