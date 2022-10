Inter-Sampdoria, l’attaccante salta il match: doccia fredda per il tecnico

Il tecnico deve rinunciare al suo attaccante a poche ore dalla sfida di domani sera al Meazza: fatale un risentimento muscolare

La gara di domani alle 20.45 sarà un tuffo nel passato per Dejan Stankovic. L’allenatore serbo ritrova la sua Inter giusto appena tornato alla vittoria in Serie A nel match di lunedì scorso contro la Cremonese. Per i blucerchiati si è trattato del primo successo ottenuto in questo campionato.

Ora però per la formazione ligure viene il difficile perché davanti si ritroverà l’Inter di Simone Inzaghi, galvanizzata dal passaggio del turno ottenuto in Champions League e dalle ultime convincenti vittorie in campionato. In Serie A, infatti, in nerazzurri sono in serie utile da tre gare e vogliono continuare ad alimentare la striscia contro la Sampdoria.

Sampdoria, Stankovic deve rinunciare a Quagliarella: risentimento muscolare per l’attaccante napoletano

Dejan Stankovic, grande ex della sfida di domani sera al Meazza, deve rinunciare ad una pedina importante per contrastare la sua Inter. L’allenatore doriano, infatti, non potrà portare con sé Fabio Quagliarella. L’attaccante napoletano salterà il match contro i nerazzurri a causa di un risentimento muscolare. Oltre a lui non ci saranno neppure il centrocampista Harry Winks e l’attaccante Manuel De Luca. Nella lista di 24 convocati diffusa al termine della rifinitura di Bogliasco, risulta pure Daniele Montevago.

Simone Inzaghi non ha svelato ancora le sue carte. L’allenatore piacentino dovrà rinunciare ancora a Marcelo Brozovic. Il calciatore croato si è allenato ancora a parte.

Questo l’elenco completo dei convocati della Sampdoria.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Leris, Rincon, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Pussetto.