Inter, tifosi al settimo cielo: la notizia è una manna anche per Inzaghi

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha buoni motivi per sorridere: il tecnico ha studiato il piano per arrivare al top contro la Juventus

Simone Inzaghi ha in mente una mossa precisa per sfidare la Sampdoria guardando però anche ai prossimi due impegni. I nerazzurri non devono pensare troppo in là dimenticandosi del presente. Per questo motivo, il confronto con i doriani è determinante. L’Inter deve vincere per tentare di avvicinarsi alle posizioni più ambite della classifica di Serie A.

Risolto il primo ostacolo tuttavia si presentano altri due impegni molto attesi dai nerazzurri: il primo, con il Bayern Monaco, atteso soprattutto per il fascino della sfida e per valutare lo stato di crescita della squadra; il secondo, contro la Juventus, gara sempre sentita per questioni di rivalità ma che presenta un peso specifico importante anche in chiave classifica.

Inter, Inzaghi va avanti con l’inserimento di Lukaku: spezzone più consistente con la Sampdoria per tirarlo a lucido per i prossimi match

Romelu Lukaku ha ritrovato il terreno di gioco e il gol negli ultimi minuti del match di Champions League contro il Viktoria Plzen. Il belga è apparso particolarmente determinato per recuperare il terreno perduto. L’attaccante è rimasto fuori da fine agosto. Ora vuole contribuire alla risalita dell’Inter in Serie A.

L’idea di Simone Inzaghi, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di impiegarlo per un minutaggio maggiore nel match di questa sera con la Sampdoria. ‘Big Rom’ non partirà dall’inizio ma godrà di un numero di minuti maggiore rispetto alla sfida di mercoledì.

L’intenzione del tecnico piacentino è quello di schierarlo titolare nella gara con il Bayern Monaco. Un’ulteriore tappa d’avvicinamento al confronto con la Juventus per il quale Inzaghi confida di riavere Lukaku al top, consapevole della capacità del belga di spostare gli equilibri.