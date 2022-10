La Juventus si aggrappa ai giovani e al corto muso: il Lecce sfiora il pari

Si è disputato il match valido per la dodicesima giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. Buone notizie per la formazione di Allegri.

La Juventus di Massimiliano Allegri torna alla vittoria in campionato e conquista un successo che può frenare le polemiche. I bianconeri pieni di assenze faticano a Lecce, ma ottengono il successo grazie ad una magia del giovane Fagioli.

La Juve ha tanti assenti e Allegri mette in campo una formazione rivoluzionata con Gatti, Miretti e soprattutto Soulè dal primo minuto. Il match è molto nervoso e il club bianconero ha ben quattro ammoniti nella prima mezzora di gioco. Piccole polemiche in particolare per il primo giallo a Miretti da parte dei pugliesi.

Poche emozioni nel primo tempo con la Juve che fatica a creare ed il Lecce che sembra timoroso davanti agli avversari. I primi 45 minuti finiscono a reti bianche ed è tutto rinviato alla ripresa.

Lecce-Juventus, tanta ‘paura’ in campo

Nella ripresa Allegri cambia subito e mette il giovane Fagioli al posto di McKennie, una scelta che alla lunga cambierà il match. I bianconeri attuano un gioco più offensivo e sfiorano il gol prima con Milik e poi con Cuadrado, alla fine a 15 minuti dal termine cambia il match.

Allegri mette anche Iling, il giovane serve Fagioli che insacca con un tiro a giro dal limite straordinario che lascia fermo Falcone. Il giovane regista regala cosi tre punti alla Juve e riaccende il progetto giovani nel club azzurro. Nel finale il Lecce colpisce il palo con Hjulmand e sfiora il pari, niente da fare con la Juve che torna a vincere di ‘corto muso’.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32*, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Juventus 22* Udinese 21, Inter 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8*, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 4.

*1 partita in più