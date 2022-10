Inter, caos in curva: interviene il Ministro dello Sport

Quanto avvenuto ieri nella curva dei tifosi dell’Inter durante la sfida con la Sampdoria ha attirato l’attenzione delle istituzioni.

La 12esima giornata di Serie A ha fatto molto parlare i media nazionali nella giornata di ieri in occasione di Inter-Sampdoria per questioni non legate strettamente al calcio. Come infatti è noto la gara, vinta dai nerazzurri per 3-0, è stata segnata da un episodio avvenuto sulle tribune alla fine del primo tempo.

Con l’Inter in vantaggio per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Stefan de Vrij e Nicolò Barella i tifosi di casa hanno evacuato la curva nord durante l’intervallo. Un gesto significativo voluto dagli ultras nerazzurri per omaggiare Vittorio Boiocchi, storico fondatore della sezione dei tifosi organizzati assassinato a ridosso del calcio d’inizio.

Quando la notizia si è sparsa gli ultras hanno deciso di abbandonare la curva nord. Qualcosa che però per molti tifosi presenti è stato un gesto imposto dall’alto con minacce e spintoni e che ovviamente ha generato lamentele e polemiche.

Inter, il caso della Curva Nord arriva alle istituzioni

Le lamentele di chi è stato costretto a lasciare lo stadio sono arrivate agli organi di informazione e, naturalmente, anche alle istituzioni. In particolare un tifoso si è lamentato su Twitter con il neoministro dello sport Andrea Abodi, chiedendo a gran voce che fossero presi provvedimenti.

Chiamato in causa, Abodi ha voluto rispondere sempre sulla stessa piattaforma social annunciando che le autorità indagheranno sull’accaduto. Nei prossimi giorni l’episodio potrebbe dunque finire nel mirino delle istituzioni, che andranno a verificare eventuali episodi di violenza relativi e molto probabilmente interverranno dopo aver identificato i responsabili.