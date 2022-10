Cabral salva la Fiorentina a La Spezia, l’Udinese frena contro la Cremonese

Dodicesima giornata di Serie A che mette in archivio altri due risultati: vittoria last minute per la Fiorentina, frena l’Udinese

Tornare a La Spezia non è mai un qualcosa di semplice per Vincenzo Italiano, che in Liguria soffre e rischia di pagarne dazio con la sua Fiorentina. Al triplice fischio termina 1-2 la gara del Picco, dopo 90′ combattuti e disputati senza esclusione di colpi.

Anche perché sia Spezia che Fiorentina arrivavano al match con un digiuno di vittorie (in campionato) lungo più di un mese e mezzo. Alla rete di Milenkovic risponde quella di Nzola, con la Viola che ancora recrimina e rimpiange per il palo colpito da Jovic nel primo tempo. Le occasioni buone non mancano, però, anche ai liguri, che nel secondo tempo sfiorano il colpo del 2-1 con Strelec. Nel finale, poi, cambia tutto: il rosso di Nikolau apre all’assalto dei toscani, che al 90′ trovano la rete del vantaggio con Cabral.

Serie A, anche Cremonese-Udinese è una gara soffertissima

L’altra gara del pomeriggio era di scena allo Zini, tra la Cremonese e l’Udinese. Reduce entrambi da una sconfitta nell’ultimo turno, le due squadre non si sono risparmiate in quella che è stata una gara molto combattuta e poco spettacolare. Nel primo tempo le occasioni non sono mancate dall’una e dall’altra parte, ma è stato l’equilibrio a regnare sovrano.

Al triplice fischio è 0-0 tra Cremonese e Udinese. Dopo la sconfitta con il Verona, continua ad andare a rilento la formazione di Alvini. Mentre quella di Sottil non riprende il proprio passo dopo il passo falso interno contro il Torino.

La classifica parziale della Serie A alla 12^ giornata

Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Lazio 24*, Inter 24, Roma 22*, Juventus 22, Udinese 22, Sassuolo 15, Torino 14, Fiorentina 13, Salernitana 13*, Empoli 11, Bologna 10*, Monza 10*, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Verona 5*, Cremonese 5.

*una partita in meno