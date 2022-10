Stankovic non si trattiene: la confessione sul nerazzurro dopo Inter-Samp

Dopo la sconfitta della sua Samp contro l’Inter, Stankovic è stato protagonista di una confessione su un giocatore nerazzurro.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ha dato un altro segnale importante. I nerazzurri, infatti, hanno battuto ieri sera con un secco 3-0 la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic.

L’Inter ha sicuramente meritato il successo, visto che a San Siro non c’è mai stata partita. La ‘Beneamata’, infatti, ha prima sbloccato la partita con il colpo di testa di de Vrij e poi ha raddoppiato con la bellissima rete siglata da Barella. Il tris definitivo è poi arrivato nella ripresa con il gol di Correa.

Se la squadra di Simone Inzaghi ha dato un altro segnale di ripresa, la Sampdoria non ha mai dato la sensazione di poter far male all’Inter. I doriani hanno provato a resistere, ma hanno alzato bandiera bianca abbastanza presto. Nonostante il risultato netto, Stankovic a ‘DAZN’ non ha nascosto la propria soddisfazione della prestazione dei suoi: “La squadra è viva. Stiamo migliorando pian piano, ora dobbiamo pensare a migliorare negli episodi”. Lo stesso tecnico serbo poi è stato protagonista di una confessione su un giocatore nerazzurro.

Inter-Samp, la confessione di Stankovic: “Lukaku ha aiutato i miei due figli”

Dejan Stankovic, infatti, ha elogiato tantissimo Romelu Lukaku con queste dichiarazioni: “E’ un ragazzo d’oro, è stato molto vicino ai miei due figli quando si sono allenati con la prima squadra dell’Inter. Per me è un uomo più che un campione”.

L’allenatore della Sampdoria ha poi concluso il suo intervento: “Emozioni per il mio ritorno a San Siro? E’ stato bello, ringrazio i tifosi nerazzurri per l’affetto che ho ricevuto questa sera. Come mi è piaciuto della mia squadra? Ho visto i ragazzi vivi e aggressivi”.