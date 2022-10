Ancelotti nei guai: rischia grosso dopo lo sfogo post partita

Lo sfogo nel post partita potrebbe costare davvero molto caro ad Ancelotti. In arrivo una squalifica per quanto dichiarato.

Certe volte capita che un tecnico si lasci prendere troppo la mano nelle dichiarazioni post partita, soprattutto se, durante i 90′ di gioco sono accaduti degli episodi destinati a far discutere.

Come accaduto a Carlo Ancelotti dopo il match contro il Girona. Il tecnico ex Milan e Napoli, attualmente alla sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid, a dispetto del suo solito atteggiamento molto calmo e pacati, si è lasciato andare a commenti non proprio sereni riguardo l’arbitraggio.

Il tecnico emiliano ha infatti criticato aspramente la direzione di gara rea, secondo il suo punto di vista, di aver annullato un gol regolare a Rodrygo e di aver concesso un rigore dubbio al Girona. Episodi che hanno condizionato il risultato visto che il match è poi terminato in pareggio.

Ancelotti a muso duro con l’arbitro, ma adesso rischia grosso

“Di solito non parlo mai di arbitri, però oggi devo.” aveva dichiarato il tecnico del Real. “Asensio mi ha detto di non aver toccato la palla con la mano. La palla la tocca, ma non con la mano, su questo non c’erano dubbi. E’ un rigore inventato!”

Uno sfogo che però potrebbe costare caro al tecnico. Secondo Cadena SER infatti tali dichiarazioni saranno al vaglio della giustizia sportiva spagnola. Il rischio è che tali dichiarazioni vengano interpretare come abbastanza gravi per arrivare anche ad una squalifica del tecnico.