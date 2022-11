Polemiche dopo Bayern-Inter, Inzaghi ‘attacca’: c’è lo sfogo diretto

L’Inter subisce una sconfitta in fin dei conti indolore con la qualificazione già certa, ma dopo il Bayern ci sono le parole di Inzaghi.

L’Inter non riesce ad evitare la sconfitta nell’ultima della fase a gironi di Champions League contro il Bayern Monaco. Ma è una sconfitta in fin dei conti indolore, visto che la qualificazione agli ottavi era già certa da giorni. Nonostante ciò, non sono mancate le polemiche per un episodio in particolare.

L’Inter ha subito due gol in casa del Bayern, ma un episodio in particolare è finito sotto l’attenzione di molti. Anche di Simone Inzaghi. Prima che il club tedesco andasse in vantaggio, infatti, il Var ha richiamato l’arbitro al monitor per analizzare meglio un tocco avvenuto in area di rigore in occasione di un tiro di Nicolò Barella.

Mané si è, infatti, portato le mani verso il volto, toccando appunto il pallone e deviandolo. Questo stesso gesto è stato considerato involontario dal direttore di gara. Ma Inzaghi ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha voluto dire la sua.

Bayern Monaco-Inter, le parole di Inzaghi nel post-partita: la sua opinione sul rigore non concesso

Così ha parlato, in linea generale, Simone Inzaghi al termine di Bayern Monaco-Inter: “Siamo passati in un girone difficile. Siamo soddisfatti per aver fatto una buona gara, contro una squadra fortissima. Potevamo sbloccarla con le occasioni iniziali ma siamo andati sotto con una disattenzione. Abbiamo comunque provato a restare in partita”.

Sul rigore non concesso per possibile fallo di mano di Manè sul tiro di Barella, Inzaghi ha riferito: “Solitamente quando l’arbitro viene richiamato cambia la sua decisione, stavolta non è successo. Ma fortunatamente non era decisivo. Col vantaggio forse sarebbe cambiata la partita”.