Cadono Inter e Napoli in Champions, ma Spalletti resta primo: i risultati

Sia l’Inter sia il Napoli sono già certe della propria qualificazione agli ottavi di Champions League. Ma sono comunque state impegnate questa sera in campo rispettivamente contro il Bayern Monaco e il Liverpool. Ecco i risultati dei match europei.

L’Inter non riesce ad evitare la sconfitta contro il Bayern Monaco, all’Allianz Arena. Simone Inzaghi, certo della qualificazione, ha fatto molti cambi rispetto alla formazione a cui ha abituato. Lanciando dal primo minuto anche i più giovani e facendo rifiatare i big (in vista del Derby d’Italia di domenica con la Juventus).

Il Napoli, invece, impegnato ad Anfield, ha regalato al Liverpool due reti. In palio c’è stato il primo posto nella classifica del Gruppo A, che gli azzurri hanno mantenuto. Questi quindi sono stati i risultati e i marcatori.

L’Inter perde contro il Bayern, il Napoli non riesce a mantenere il pareggio in casa del Liverpool

Tanti cambi di formazione, questa sera, per l’Inter di Simone Inzaghi. Rifiatano diversi big nonostante la sfida contro il Bayern, dal momento che la qualificazione agli ottavi di Champions League è già in cassaforte. A segno sono andati allora per il club tedesco prima Pavard al 32′, poi Chopo-Moting al 72′. La gara è terminata 2-0.

Il Napoli è, dal canto suo, sceso in campo contro il Liverpool. Al 53′ per gli azzurri viene annullato dal Var, a causa di una posizione di fuorigioco, il gol segnato da Leo Ostigard. Il risultato finale allora è stato sbloccato solo da Salah all’85’. Controllo Var all’ultimo minuto per la rete segnata da Nunez, poi convalidata. Il match è terminato sull’2-0. Ma il Napoli resta comunque primo per differenza reti.

Gruppo A: Napoli 15, Liverpool 15, Ajax 6, Rangers 0.

Gruppo C: Bayern Monaco 18, Inter 10, Barcellona 7, Viktoria 0.