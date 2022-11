Atletico Madrid, uscita fatale: rivoluzione e addio Simeone

L’eliminazione precoce dalle coppe europee apre un vaso di Pandora nell’Atletico Madrid: i colchoneros possono salutare Simeone e altri due

La sconfitta contro il Porto e il pareggio del Bayer Leverkusen contro il Brugge ha estromesso l’Atletico Madrid dalle coppe europee già a novembre. Non era mai successo durante gli undici anni della gestione Diego Simeone. Un colpo durissimo per i ‘colchoneros’ che stentano a decollare.

I mancati introiti delle coppe europee porteranno a serie conseguenze durante il mese di gennaio. Il calciomercato invernale, infatti, sembra essere destinato a far registrare cessioni eccellenti per il club madrileno, che deve far cassa attraverso qualche partenza per recuperare quel denaro che non arriverà dalle competizioni internazionali.

Caos Atletico Madrid; Joao Felix e Rodrigo De Paul verso la cessione, ipotesi Luis Enrique per la successione di Simeone

Secondo quanto emerso in Spagna, anche e soprattutto attraverso ‘El Chiringuito’, l’Atletico Madrid si appresta a vivere un mese di gennaio di forte passione. La società colchonera ha bisogno di cedere qualcuno dei suoi elementi per recuperare denaro. I due principali indiziati a lasciare la ‘camiseta’ dell’Atletico sono in questo momento Joao Felix e Rodrigo De Paul.

I due non sono felicissimi a Madrid e hanno richieste di mercato da altri club pertanto pensare ad una loro cessione a gennaio potrebbe non essere follia. Ma c’è di più perché secondo quanto rivelato ancora da ‘El Chiringuito’, la società si sta guardando intorno anche per il ruolo di allenatore. Nonostante il contratto di Diego Simeone scada nel giugno del 2024, la società si sarebbe già messa in contatto con l’attuale ct della Spagna Luis Enrique.