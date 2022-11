Juventus-PSG, gioie e dolori per Allegri: decisione ufficiale

In vista di Juventus-PSG è arrivata la duplice decisione di Massimiliano Allegri, comunicata attraverso il sito ufficiale del club.

La Juventus è ufficialmente fuori dalla Champions League, dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Benfica, ma è ancora in gioco con il Maccabi Haifa per un posto per l’Europa League. Entrambe le formazioni hanno racimolato 3 punti in 5 giornate e stasera sono attese dall’ultimo appuntamento.

I bianconeri sfideranno il PSG per un match che quindi vale più l’onore che il valore in sé. La formazione di Max Allegri è chiamata a confrontarsi con una delle migliori al mondo all’Allianz, in casa.

Il tutto tenendo in considerazione che il prossimo 6 novembre ci sarà un appuntamento dal valore ancora più trascendentale, ovvero il derby d’Italia contro l‘Inter. Una sfida eterna tra le due squadre e le due società, ma anche un’occasione importante per rosicchiare punti a una diretta concorrente per i piani alti della classifica.

Juventus-PSG, fuori Kean per infortunio. C’è Chiesa

L’allenatore Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida e spunta il nome di Federico Chiesa, che torna quindi a completa disposizione del gruppo: Szczesny, Locatelli, Chiesa, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostić, Bonucci, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Perin, Barbieri, Fagioli, Barrenechea.

In lista manca Kean perché, come comunica la società “durante l’allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale”. Il calciatore quindi è fermo ai box per un repentino infortunio.