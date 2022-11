Lazio, Sarri vuota il sacco: polemica in diretta tv dopo la sconfitta

Lazio, Sarri esce allo scoperto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta contro il Feyenoord: polemica in diretta televisiva.

La Lazio di Maurizio Sarri esce sconfitta dalla gara contro il Feyenoord e perde il treno che porta agli ottavi di finale di Europa League. L’allenatore biancoceleste è costretto alla retrocessione in Conference League, dove sarà vietato sbagliare per restare ancora in Europa.

Niente da fare dopo l’1-0: i biancocelesti non riescono a superare la retroguardia olandese e finiscono il match addirittura con un uomo in meno vista l’espulsione di Romero per doppia ammonizione.

Feyenoord-Lazio, Sarri polemizza a ‘Sky’

Delusione per l’allenatore e per i tifosi, anche se in diretta televisiva su ‘Sky Sport’ Sarri ammette i propri errori e non fa drammi. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni nell’immediato post partita: “Non abbiamo concesso molto, abbiamo avuto un buon atteggiamento e creato situazioni per mettere i giocatori dinanzi al loro portiere. La mia squadra è viva, determinata, lotta. La squadra non mi ha deluso”.

Poi ha proseguito: “Quando abbiamo battuto il centro era il ventitreesimo, siamo stati fermi ben cinque minuti. Vorrei sapere il tempo effettivo di gioco da quando è accaduto quell’episodio alla fine del match. Avremo giocato quattro o cinque minuti effettivi. Se ho rimpianti? Abbiamo sbagliato completamente la partita contro il Midtjylland. Adesso bisogna stare calmi. Ho pochi rimpianti, stasera ho visto una squadra tosta”.