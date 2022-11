Riga-Fiorentina, ‘presente’ anche Vlahovic sugli spalti: tifosi increduli

L’incredibile e provocatorio episodio che succede nel corso di Riga-Fiorentina. I tifosi della viola sono increduli: il motivo

Già in campo contro il Riga in Conference League, la Fiorentina gioca già forte della qualificazione al prossimo turno. La formazione di Italiano ha lasciato ruotare la rosa, in quello che assomiglia a tutti gli effetti come un banale allenamento.

E infatti, la Fiorentina conduce già sull’1-0 con la rete di Barak all’ottavo minuto di gioco. Troppo forte la viola per i padroni di casa, che dopo pochi secondi hanno dovuto anche già ricorrerei ai cambi per l’infortunio del prezioso Dubba. Poco male per Italiano e i suoi, che stanno gestendo energie e risorse sul campo del Riga. Un campo, a dirla tutta, irregolare e tutt’altro che presentabile per gli standard di una competizione UEFA.

Riga-Fiorentina, che provocazione ai viola: c’è anche Vlahovic in tribuna

A rubare l’occhio, però, è soprattutto quello che accade all’esterno del rettangolo di gioco. Come segnalato dal commento tecnico di ‘Sky Sport’ a cura di Lorenzo Minotti, nella curva del Riga ci sono due tifosi con la maglia della Juventus. I due, addetti a suonare il tamburo tra gli spalti, non solo indossano i colori degli acerrimi rivali della Fiorentina, ma uno di questi veste addirittura la numero sette di Dusan Vlahovic.

Insomma, una provocazione bella e buona alla Viola, a Commisso e ai suoi tifosi. Anche sui social si dispiega l’incredulità tra i supporters toscani, che intanto si godono il dominio tecnico che la formazione di Italiano sta mettendo in mostra sul terreno del Riga.