Milan, che rischio con lo Spezia: Giroud salva Pioli solo all’89’

Vittoria pesante e sofferta del Milan nell’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Rossoneri secondi in classifica.

Il Milan conquista tre punti pesantissimi a San Siro contro lo Spezia, una vittoria ottenuta nel finale con una grande rete di Giroud. Match soffertissimo con il club di Pioli che spreca molto e rischia, beffato dalla rete di Maldini Jr, alla sua prima rete stagionale. Alla fine decidono le reti di Theo Hernandez e Giroud, espulso tra l’altro per essersi tolto la maglietta (per doppia amonizione). Secondo posto a 6 punti dal Napoli ed in attesa del derby di Roma e derby d’Italia.

I rossoneri partono subito forte nel primo tempo e sfiorano il gol prima con Theo Hernandez e Origi, sembrano avere il controllo del match e al quarto d’ora passano in vantaggio con una gran giocata di Theo che infila il portiere servito da Bennacer. Il Milan legittima il vantaggio, colpisce la traversa con Leao ma rischia nel finale del primo tempo con Nzola che manca il pari a porta vuota.

Nel secondo tempo il Milan sfiora il raddoppio in più occasioni, ma lo Spezia non si arrende e dopo circa un’ora di gioco succede una cosa al limite dell’incredibile. Un Maldini che segna contro il Milan, una questione romantica davvero particolare. Maldini jr. realizza un gran gol ed esce nonostante tutto tra gli applausi di San Siro.

Milan, vittoria nel finale per i rossoneri

Pioli lancia De Ketelaere, Rebic e Giroud e prova il tutto per tutto, ma il risultato non cambia e il Milan trova la rete nel finale con Giroud con un gol favoloso in mezza rovesciata che riaccende le speranze scudetto del Milan.

Giroud si toglie la maglietta e già ammonito viene espulso per doppia ammonizione. Una rete con beffa che non toglie la soddisfazione con la squadra di Pioli che si porta al secondo posto, scavalcando l’Atalanta.