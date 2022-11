La Juventus stende l’Inter: vittoria pesante, la quarta consecutiva

Finisce con un successo della Juventus il big match di questa sera tra i bianconeri e l’Inter. A decidere i gol di Rabiot e di Fagioli.

La Juventus esce con i tre punti dal match dell’Allianz Stadium contro l’Inter. I bianconeri riescono a riscattare la pessima prova in Champions League ottenendo un successo contro gli storici rivali nerazzurri.

Match che nel primo tempo vede le due squadra non riuscire a segnare. La prima frazione si conclude con un pareggio a reti bianche. Nella ripresa però la partita si infiamma e succede un’altalena di emozioni.

Poco dopo l’inizio della seconda frazione di gioco Rabiot trova il gol del vantaggio. Da quel momento la Juventus sembra prendere fiducia in mezzi e capacità. Arriva anche il secondo gol, ma il VAR, tra mille polemiche, ravvisa un tocco di mano di Danilo sul tiro vincente.

Juventus, sorrisi dal derby d’Italia: Inter battuta

L’Inter prova a reagire, ma Lautaro si fa ipnotizzare da Szczęsny. Dall’altro lato la Juventus prende un palo con Kostic, vero e proprio mattatore della serata. La girandola dei cambi non porta benefici all’Inter. Anzi, arriva anche il 2-0, stavolta regolare. Kostic per Fagioli e Juventus che porta a casa l’obiettivo: tre punti importantissimi e sorpasso in classifica proprio ai danni dell’Inter.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Lazio 27, Roma 25, Juventus 25, Inter 24, Udinese 23, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia 9, Lecce 9, Sampdoria 6, Cremonese 6, Verona 5.