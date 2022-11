Juventus gelata, doccia fredda per Allegri e Marotta gongola

La Juventus di Allegri deve fare i conti con una defezione importante per il big match di questa sera contro l’Inter dell’ex Beppe Marotta

Non ci sono buone notizie per Max Allegri. L’allenatore della Juventus non si presenta al match contro l’Inter nel migliore dei modi. Nel big match di questa sera, le due squadre si giocano un’opportunità importante per restare in corsa per lo scudetto.

I bianconeri in questo momento hanno tredici punti di ritardo dal Napoli mentre la squadra di Simone Inzaghi è lontana undici lunghezze. Il pareggio, che serve comunque poco ad entrambe, farebbe certamente meglio ai nerazzurri. La Juventus ha bisogno di un successo per avanzare timidamente le sue velleità. C’è una notizia però che fa felice Beppe Marotta.

Juventus, Allegri deve rinunciare a Vlahovic: secondo ‘Tuttosport’, l’attaccante serbo finirà in tribuna

La tegola con cui dovrà fare i conti Massimiliano Allegri contro l’Inter riguarda Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, l’attaccante serbo non sarà della partita. L’ex Fiorentina, infatti, soffre di dolori addominali causati dalla pubalgia, che è tornata a riacutizzarsi.

Un problema che sta limitando Vlahovic e che rischia adesso di costringerlo in tribuna nel confronto di questa sera contro l’Inter. Soltanto nella giornata di oggi Max Allegri fornirà la lista dei convocati per il match con i nerazzurri. Vlahovic potrebbe non essere presente neppure in essa.

L’attacco della Juventus dovrebbe dunque essere guidato da Arek Milik, considerato che anche Kean è assente. L’attaccante polacco nella probabile formazione di ‘Tuttosport’ è dato come riferimento offensivo, supportato dal giovane Miretti.