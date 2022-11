Roma, doccia gelata per Mourinho: “Torna dopo il Mondiale”

Il tecnico della Roma Mourinho ha perso il derby con la Lazio ma le cattive notizie per lui non si sono limitate soltanto all’aspetto tecnico

Brutte notizie per José Mourinho. La sconfitta nel derby con la Lazio ha estromesso la Roma dalle prime quattro posizioni. I giallorossi hanno sprecato la possibilità di superare l’Atalanta e collocarsi in terza posizione ed in un colpo solo sono stati scavalcati dai ‘cugini’ biancocelesti e raggiunti dalla Juventus mentre conservano un solo punto di vantaggio sull’Inter.

Una situazione complicata per la formazione del tecnico portoghese che tra poco conoscerà anche la rivale degli spareggi di Europa League per un posto negli ottavi di finale della competizione. C’è un’altra cattiva notizia però per lo Special One, ferito a causa di un errore grossolano di Ibanez.

Roma, Pellegrini torna nel 2023: lesione al flessore della coscia destra per il capitano, out 15 giorni

L’ultima cattiva notizia per José Mourinho è stata causata dall’infortunio a Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti del secondo tempo. Questa mattina, il centrocampista della Roma si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra.

Problema che il calciatore si trascina da un po’ di tempo a questa parte. I tempi di recupero non sono allarmanti. Pellegrini dovrà restare fermo per due settimane tuttavia è un periodo di tempo sufficiente a fargli salutare in anticipo il 2022. Il calciatore, infatti, salterà le gare con Sassuolo e Torino con le quali la Roma arriverà alla pausa Mondiale.