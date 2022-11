Milan, che frenata a Cremona: 0-0 e il Napoli ora è a +8

Triplice fischio allo Zini: il match della 14^ giornata tra Cremonese e Milan termina 0-0. La cronaca della gara

Il Napoli continua a viaggiare spedito e la vittoria contro l’Empoli ha aggiunto ulteriore pressione sulle spalle del Milan di Stefano Pioli. Nonostante il primato di campione in carica, i rossoneri sono già costretti all’inseguimento e a meno sei punti dagli azzurri capolista. E per stare in scia bisognava fare risultato allo Zini contro la Cremonese.

Il primo tempo, però, è stata la fotografia delle paure milaniste. Nonostante la classifica disastrosa, la formazione di Alvini è avversario ostico per chiunque, anche per il Milan dello Scudetto. E senza Leao nella formazione titolare, il Milan finisce con l’arenarsi sullo 0-0 dopo quarantacinque minuti di gioco davvero scialbi, seppur complice anche un ottimo Carnesecchi tra le fila dei grigiorossi.

Cremonese-Milan, la cronaca del secondo tempo

Il secondo tempo, però, vede il Milan salire di ritmo e di colpi. E al 56′ è soltanto il VAR ad impedire ad Origi di realizzare la rete del vantaggio. Al momento del tap-in sulla conclusione di Rebic, infatti, l’ex Liverpool era in posizione di fuorigioco. Di qui Pioli lancia subito Leao in campo, per cercare di svoltare quanto prima una gara diventata ostica.

Ed è proprio il portoghese che una decina di minuti più tardi chiama Carnesecchi all’ennesimo straordinario, con un tiro cross velenoso. Di qui la difesa grigiorossa si fa sempre più serrata, anche se il Milan alza il peso del proprio attacco anche con l’ingresso di Lazetic. Al triplice fischio, però, non basta: il risultato è di 0-0, ora il Napoli capolista è a +8.

La classifica aggiornata: Napoli 38*, Milan 30*, Lazio 27, Atalanta 27, Juventus 25, Roma 25, Inter 24, Udinese 24, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14*, Monza 13, Spezia 10, Lecce 9, Cremonese 7*, Sampdoria 6, Verona 5

*una giornata in più