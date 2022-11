Inter, anche il Belgio in ansia per Lukaku: arriva l’annuncio

Le condizioni di Lukaku lo stanno tenendo lontano dal terreno di gioco. Un problema per l’Inter, ma anche per il Belgio.

L’arrivo, o meglio il ritorno, di Romelu Lukaku all’Inter era stato salutato come una delle migliori operazioni del calciomercato. Venduto al Chelsea a peso d’oro, dopo un anno Marotta era riuscito a riportare il calciatore in Italia.

In campo però questa prima parte di stagione dell’attaccante belga non è stata certo esaltante. Non per colpa delle prestazioni sul terreno di gioco, ma colpa delle condizioni fisiche. Fino ad ora infatti Lukaku ha collezionato solo 6 presenze e due reti tra Serie A e Champions League.

In campionato l’unica partita nella quale ha giocato 90′ è stato l’esordio contro il Lecce, gara nella quale ha segnato il suo fin ora unico gol in Serie A nella stagione attuale. Altre due gara poi il primo infortunio. Un breve ritorno ad ottobre, il tempo di segnare in Champions League e poi un altro infortunio.

Mondiali, le condizioni dell’attaccante dell’Inter Lukaku preoccupano il Belgio

Con il Mondiale in Qatar praticamente alle porte, anche il Belgio guarda con attenzione alle condizioni di Romelu Lukaku. Il recupero in vista della rassegna iridata potrebbe infatti non riuscire, costringendo i Diavoli Rossi a dover fare a meno del loro bomber.

“Per il momento non è disponibile.” ha dichiarato il CT del Belgio Roberto Martinez. “E’ nelle mani dei medici, se sarà in condizione di poter essere recuperato per una delle partite del girone allora lo convocheremo. Altrimenti ne faremo a meno.”